Waar gaat Laarbeek nog bouwen?

Het zal geen verrassing zijn: lopende bouwprojecten als de Beekse Akkers, de Mrs Verhagenstraat en Hoge Regt in Beek en Donk, de Klokkengieterij in Aarle-Rixtel, D'n Hoge Suute in Mariahout en de Nieuwenhof en Vogelenzang in Lieshout snoepen al veel van die 800 bouwtitels af. In totaal zijn 697 woningen gereserveerd.