Waar komen die 1800 nieuwe huizen in Deurne? Bekijk hier vast de eerste locaties

DEURNE - Om de woningnood in Deurne te lijf te gaan, pakt de gemeente fors uit met woningbouwplannen. De komende jaren moeten er in totaal 1800 huizen verrijzen, voornamelijk in het dorp Deurne en de randen er omheen. Plannen voor 1200 van de 1800 woningen zijn er al en een aantal locaties zijn ook al bekend.

Het is een bizar groot aantal huizen voor een gemeente met ruim 30.000 inwoners, maar toch belooft Deurne de komende vijf tot tien jaar in totaal 1800 nieuwbouwwoningen mogelijk te maken. Dat is pure noodzaak, vatte wethouder Helm Verhees het voor het weekend samen. ,,De vraag naar woningen is enorm en er is een groot tekort.” Volgens Verhees kán het aanbod ook fors stijgen: initiatiefnemers zouden in de rij staan om huizen te bouwen. ,,We kunnen de aanvragen niet aan: er gebeurt heel erg veel op dit moment.” Om het aantal verzoeken te kunnen bolwerken, moet de gemeente extra mankracht inhuren, zo meldde Verhees. Maar waar komen ze dan, al die huizen?

De locaties voor nieuwbouwplannen voor ruim 1200 van de 1800 huizen zijn inmiddels openbaar gemaakt via een document voor alle raadsleden. Ondanks dat er ook prille plannen tussen zitten en nog niet alles in kannen en kruiken is, zijn de aanvragen wel al in behandeling of wordt er onderzoek gedaan naar de haalbaarheid.

Nieuwe wijk op Boerenbondsterrein

Zo verrijst er mogelijk een complete nieuwe wijk op het terrein van Voergroep Zuid (in de volksmond het Boerenbondsterrein) aan de Stationsstraat. Tweehonderd appartementen en woningen staan hier op de planning. Of hiervoor ook de Praxis en Welkoop moeten verkassen is nog onduidelijk. Bij Voergroep Zuid was gisteren niemand bereikbaar voor een toelichting. Ook komen er meerdere woningen vrij die al langer in het vat zaten, zoals in het voormalige Postkantoor (26 appartementen) en aan de Lage Kerk (37 appartementen) in het centrum van Deurne. Nieuwe projecten staan daarnaast onder andere gepland voor het oude politiebureau (20 appartementen), op verschillende plekken in de Kerkstaat en Molenstraat (50 appartementen) en aan de Vlierderseweg/Eikelstraat (37 woningen).

Zalen van Bussel

In de nieuwe wijk Spoorzone zullen aan de Katoenstraat 50 huizen verrijzen en in het zogenaamde middengebied nog een keer 50 woningen en appartementen. Opvallend is verder de voorbereiding voor de bouw van 23 woningen en appartementen op het terrein van Zalen van Bussel aan de St. Jozefstraat 77. Ondanks dat de gemeente het al openbaar maakte, willen de eigenaars hier nu nog niet inhoudelijk op ingaan. Dit omdat de vergunningen nog niet rond zijn en omdat de buurt nog niet door hen op de hoogte is gesteld.

In de omringende kerkdorpen kan Liessel rekenen op 20 woningen aan het Loon en 25 huizen en appartementen aan de Vossenweg. In Vlierden krijgen 20 jongeren het voormalige Jeugdveldje om een huis te bouwen en in Neerkant staan naast ‘kleinere’ projecten, zoals op de Dorpsstraat (12 huizen) ook een onderzoek naar een groot bouwplan aan de Meistraat op de planning. In Helenaveen breidt onder meer de wijk achter het Gemeenschapshuis uit met 16 huizen.