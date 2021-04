Waar moet nieuwe school in Neerkant komen? ‘Kiezen voor de keuze van het dorp’

NEERKANT - De kerk valt af als locatie voor de basisschool in Neerkant. Dan is nu het moment om te kiezen voor een multifunctioneel gebouw bij De Moost, zegt voorzitter Ad Cosijn van Leefbaar en Vitaal Neerkant. De gemeente houdt nog ‘n optie open: nieuwbouw op de huidige plek van de school.

Het gebouw van basisschool St. Willibrordus is verouderd. Er moet iets mee gebeuren, gaf scholenkoepel Prodas aan. De gemeente wilde dat de kerk werd meegenomen bij het onderzoek naar nieuw onderdak, hoewel er geen concreet plan is van het bisdom om die aan de eredienst te onttrekken. Nu blijkt dat deze optie te duur is.

Onnodige vertraging van een jaar, oordeelt Cosijn. Nu is het volgens hem tijd om te kiezen voor de keuze van het dorp. ,,In het raadsprogramma wordt gesproken over burgerparticipatie. Dat houdt in luisteren naar de mensen in dorpen en wijken. Daarom moeten ze nu eerst uitzoeken of een multifunctionele accommodatie in en bij de Moost mogelijk is. Dat is de wens van het dorp. Als projectgroep waren we daar al mee bezig. De optie kerk is nooit met ons besproken.”

Een sporthal van twee gymzalen groot

In het nieuwe ‘gemeenschapshuis’ moet naast een school ook een sporthal komen. ,,Dat kan op het grasveld aan de achterkant. Voetbalclub Neerkandia wil in de winter binnen kunnen trainen. Korfbalvereniging Arcades hoopt er terecht te kunnen. De gymzaal is daarvoor te klein. Een sporthal is twee gymzalen groot en hoger. Dan is volleyballen ook mogelijk. Particulieren kunnen er dan bijvoorbeeld in badmintonnen.”

De gemeente onderzoekt nu nog twee scenario’s: beweegvoorziening en school in en bij de Moost én nieuwbouw van de school op de huidige plek. Cosijn vindt dit de verkeerde volgorde: ,,Maak nu de keuze voor een multifunctionele accommodatie. Als dat niet mogelijk blijkt, heb je altijd nog de optie nieuwbouw op de plek van de school achter de hand.”

Quote Met een multifunc­ti­o­ne­le accommoda­tie doe je recht aan wat er leeft in Neerkant Ad Cosijn, Voorzitter Leefbaar en Vitaal Neerkant

Wethouder Helm Verhees: ,,We zíjn een keuze aan het maken. Daarom die onderzoeken. Wellicht winnen we nog informatie in bij Leefbaar en Vitaal Neerkant. En we leggen de conclusie aan hen voor. Pas daarna neemt het college een besluit.”

Scholenkoepel Prodas heeft geen voorkeur voor een locatie, zegt bestuurder Mischa Kleukers. Als het gebouw maar aan de voorwaarden voldoet. ,,Het zou anders zijn als de verkeersveiligheid heel anders is. De locaties liggen echter dicht bij elkaar.”

Molensteen om onze nek

Verhees kan en wil nog geen datum noemen wanneer de kogel door de kerk is. Maar de St. Willibrorduskerk wordt het dus niet: ,,De investering bleek beduidend hoger dan het bouwen van een nieuwe school. Daarnaast krijgen we te maken krijgen met aanmerkelijk hogere exploitatiekosten. Voor bijvoorbeeld onderhoud en energie. Het zou een molensteen om onze nek worden.”

Cosijn zegt dat de gemeente zich de kosten van verder onderzoek kan besparen. ,,Met een multifunctionele accommodatie doe je recht aan wat er leeft in Neerkant.”