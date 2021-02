Waarom naar de zee als je thuis in de wei in Deurne kunt kitesurfen op de sneeuw?

videoDEURNE - Snowkiten in een weiland in het eigen dorp. Gewoon omdat het kan. Geert Luttikhold en zijn vrienden Yannic, Sjors, Luuk en Jules doen het al twee dagen op een weiland aan de Bakelseweg. ‘Weinig bomen en weinig prikkeldraad, dat is wel veiliger met onze trucjes in de lucht.’

Normaal gesproken gaan ze als er genoeg wind is kitesurfen op de zee maar dankzij de sneeuwval kunnen ze nu dichter bij huis blijven. ,,Toen we vorige week de weerberichten hoorden zijn Sjors en ik in de omgeving al gaan rondrijden of er een geschikte locatie was om onze hobby uit te voeren”, vertelt Geert Luttikhold.

Quote Als je hier valt, komt dat harder aan, al proberen we tijdens de landing terecht te komen op de snowboards om verder te glijden. Geert Luttikhold, Snowkiter

Als je hier valt, komt dat harder aan, al proberen we tijdens de landing terecht te komen op de snowboards om verder te glijden.Die vonden ze zaterdag. Luttikhold: ,,We zagen dit weiland aan de Bakelseweg, de ideale plek om te gaan snowkiten. Weinig bomen en weinig prikkeldraad, dat is wel veiliger met onze trucjes in de lucht. We hebben natuurlijk wel toestemming van de boer, de familie van Baarschot.”

De sneeuw vraagt een andere benadering. Luttikhold: ,,Op het water en door de golven durven we wel wat mee; je valt niet zo hard op het water en dus ga je wel 10 tot 15 meter de lucht in. Maar hier op het sneeuw doen we het wat rustiger aan. We gaan maken nu sprongen van 5 meter. Als je hier valt, komt dat harder aan, al proberen we tijdens de landing terecht te komen op de snowboards om verder te glijden.”

In Oostenrijk

Kitesurfen doet de vrienden al jaren samen en ook staan ze regelmatig op een snowboard. Maar deze combinatie in een lokaal weiland is wel een unicum. ,,Luuk en ik hebben dit wel al eens een keer in Oostenrijk gedaan. Maar de andere drie hebben dit nog nooit gedaan”, zegt Luttikhold.

Zondag hebben de vrienden al vele uren hun hobby uit kunnen oefenen in de sneeuw. Maandag tussen het thuiswerken door profiteert de vriendengroep er ook nog van. ,,Morgen is er hoogstwaarschijnlijk niet veel wind meer en dan is de pret voorbij. Want er moet toch wel een windkracht 4 -5 zijn om te snowkiten.”