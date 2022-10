Waarschuwingsborden in Someren om niet met pluimvee te rijden

Om hierop te wijzen staan er op diverse plekken borden, onder meer aan de Burgemeester Roelslaan ter hoogte van het woonwagencentrum aan de Muldersweg (foto). Bij een kalkoenenbedrijf in Ospel werd zondag vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding te voorkomen geldt een aantal maatregelen in een zone van 1, 3 en 10 kilometer. Someren valt deels in de 10 kilometerzone, waar bedrijven met pluimvee per direct een vervoersverbod hebben gekregen. In totaal geldt dat verbod voor 110 bedrijven.