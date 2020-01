Waeverstad weer op z'n kop tijdens bonte avond

Heel Handel op de hak tijdens bonte avond

18 januari HANDEL - Dans, muziek en sketches. Het zit er traditiegetrouw allemaal in, tijdens de Bonte Avonden in Handel. En dan ook nog eens met talent van eigen bodem. Dat is leuk en knap. Al wordt het zelfs in het kleine bedevaartplaatsje steeds lastiger om dit voor elkaar te krijgen.