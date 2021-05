Wagonlading vragen over spoortunnel Deurne: ‘hoezo ga je eerst bouwen en dan pas kijken of er geluidsoverlast is?’

De spoortunnel is een heet hangijzer in Deurne. Veel omwonenden van de Binderendreef maken zich grote zorgen over de bijwerkingen. Het aantal voertuigen zal verdubbelen naar zo'n 13.000 per dag. Ongeveer tachtig bewoners vrezen nu geluidsoverlast, toename van fijnstof en een aanslag op de verkeersveiligheid. Ze maakten officieel bezwaar en schreven verschillende brieven.

Treinvrije periode

‘Geen significante toename’



Job Vogels van DeurneNu haakte daar op in: ,, Als ik het goed begrijp is al het wettelijke dus gedaan. De vraag is of dat in de werkelijkheid of in de beleving van de buurt allemaal voldoende is? Daar moeten we het volgende week over hebben.”

Benny Musters van CDA liet weten liever eerst knelpunten op te lossen en dan pas te gaan bouwen. ,,Of in elk geval vast gaan leggen wat we als raad graag voorrang willen geven.” Wethouder Helm Verhees liet weten al zaken ‘in voorbereiding’ te hebben. Een opsomming daarvan hoopt hij volgende week te kunnen overleggen.