Wakker worden met zicht op achtbaan van Toverland

SEVENUM - Toverlandtenten op de tijdelijke camping bij het pretpark in Sevenum blijken een schot in de roos. Vincent: „24 uur in het pretpark zijn, wie wil dat niet?”

Ze zijn pretparkgek. Vader én zoon. Daarom verblijven Tim (41) en Finn (7) van den Berg een week op de camping van Toverland. De Zeeuwen verbazen zich over de voorzieningen. Tim: „De tent is tweepersoons, maar hij is supergroot.”

Hij wilde een entreekaartje reserveren in combinatie met een hotelovernachting, maar zag toen dat ze konden slapen in een Toverlandtent. „We worden wakker met een achtbaan als uitzicht. Dat is toch uniek?” Vanwege de coronacrisis zoeken ze het vooral in de uitstapjes in eigen land. „Dan is dit toch geweldig?” Bovendien zijn de wachttijden korter, omdat minder mensen het park in mogen.

Leuk uitje

De overburen zijn ook net ingecheckt. Ronny (39) en Jolie (8) Heijnen uit Venlo maken zich op voor een vader-dochter-activiteit; ze brengen één nacht door in een Toverlandtent. Door corona ging hun vakantie naar Spanje niet door. Het alternatief werd een minivakantie in Sevenum. „We zijn abonnementhouders, dus we kennen het park. Dit is een leuk uitje. De camping is goed opgezet.”

Corona heeft Toverland creatief gemaakt, zegt woordvoerster Tessa Maessen. Door beperkende maatregelen kan het park veel minder bezoekers toelaten. Dat betekent dat de extra parkeerplaats bij de houten achtbaan Troy leeg blijft. Het idee ontstond om de ruimte te gebruiken voor een tijdelijke camping; van 11 juli tot en met 23 augustus.

Volledig scherm Toverland. © Shutterstock

Belangstelling

Er zijn 120 staanplaatsen. Een derde wordt gevuld met de ingerichte tenten van Toverland zelf. Maessen: „Het is geen geheim dat we graag een hotel willen bouwen. We kunnen nu kijken of er belangstelling voor verblijfsrecreatie is.” Volgens Miriam Derickx-Linders zijn vooral de tenten populair. „De 38 tenten zijn voor de komende zes weken voor 80 procent bezet. De meeste mensen boeken één of twee nachten.” De belangstelling om met de camper of caravan te komen, is minder, zegt ze. De kampeerders zijn verplicht een toegangskaartje voor Toverland te kopen, maar krijgen dat tegen een voordelig tarief. Ook kunnen ze een ontbijt bestellen.

Vincent Bouritius (30) uit Rotterdam en Hessel Broekhuis (22) uit Enschede, die door Maessen meteen herkend worden als pretparkfans, verblijven ook een nacht op de camping. Vincent: „24 uur in het park zijn en met Troy wakker worden, wie wil dat niet?” Hessel, die vorig jaar als YouTuber acht uur in de Troy zat en een beugel en zijkant van een Troy-karretje heeft gekocht, wil weten hoe laat de testritten van de achtbaan zijn. „Rond kwart voor negen? Mooi!”