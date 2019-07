Walhalla Zomerfeesten voor het hele gezin

Muzikale toppers waren tributeband Abba Fever op vrijdag, Musest, Bon Scotch en Rondje Doe Maar op zaterdag en op zondag de Belgische bands Vito, Black Leather Jacket en Rhea. De familiedag kende dit jaar een iets andere opzet met meer aandacht voor kinderen en kasteelbier voor de volwassenen.

Het hele weekend

Voor Wim Aarts en Mariken van Horen was het tijdens de Zomerfeesten elke dag familiedag. Want ook hun kinderen Tijs (18) en Lin (16) waren het hele weekend present. Een kwestie van goed voorbeeld doet goed volgen? ,,Ja zo is het wel gegaan. Eerst regelden we een oppas voor de avonden en namen we ze op zondagmiddag mee. Zo zijn ze van kleins af aan hier gekomen. En nu gaan ze zelf ook het hele weekend", vertelt Mariken. Lin is inmiddels penningmeester van Walhalla en Tijs is als vrijwilliger verantwoordelijk voor de stroomvoorziening en de internetverbinding tijdens de Zomerfeesten. Mariken: ,,Tijs was amper tien jaar toen hij zelf naar de opbouw van het festival ging. Om mee te helpen. Lin was twaalf toen ze al meehielp met het schilderen van de decors."

Juiste mix

Pa Wim gaat vanaf begin jaren 80 naar de Walhalla Zomerfeesten: ,,Ik heb hier zelfs Doe Maar nog zien spelen. Op de binnenplaats. Voor een paar honderd man." Zo heeft hij door de jaren heen veel goede bands zien passeren. ,,Gruppo Sportivo was goed. En Rowwen Hèze natuurlijk. Die hadden toen net een hit toen ze hier optraden. Dat ging erop! Maar Doe Maar was toch echt wel legendarisch."

Wim is tegenwoordig met zijn bedrijf ook als sponsor aan het festival gelieerd: ,,Walhalla Zomerfeesten is gewoon een klein en leuk festival. Vanwege de beperkte omvang van de locatie kan het festival geen grote namen programmeren. Daarom moet je op zoek naar de balans tussen nieuwe bands en bekendere bands. Die mix was dit weekend goed."

Onder de indruk