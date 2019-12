Wanda Kuijpers uit Aarle-Rixtel krijgt ingezameld speelgoed nog niet aan de straatstenen kwijt

,,Met welzijnsorganisatie Vierbinden had ik eerst afgesproken dat we de cadeaus zouden uitdelen aan alle armlastige gezinnen in Laarbeek. Dat zouden er 74 zijn, nu blijkt het om ‘slechts’ 25 kinderen over de hele gemeente te gaan. Terwijl ik wel voor duizend kinderen spullen heb. Het was werkelijk zóveel, dat konden we niet eens allemaal inpakken", zegt ze.