Wandelaars Kennedymars willen en krijgen meer luxe

SOMEREN - De organisatie van de Kennedymars in Someren heeft goed geluisterd naar de wandelaars. Die wilden wat meer luxe bij het evenement in juli en dat komt er nu. Na de finish kan er gedoucht worden bij Infinity Fitness. Tevens wordt daar een slaapruimte ingericht voor de vroege uitvallers.

Met deze mogelijkheden gaat een wens van veel deelnemers in vervulling, aldus JOEK. De afgelopen jaren kreeg JOEK regelmatig de vraag of het mogelijk is om na de finish te douchen. ‘Ook moeten wandelaars die uitvallen vaak een tijd wachten voordat degene met wie zij samen lopen, is gefinisht. Het is prettig als zij een tijd kunnen slapen, zeker als ze in de nacht of vroege ochtend uitvallen.’

Wandelaars die willen douchen, kunnen direct na de finish een douche reserveren in de finishtent. Dit kost twee euro. Infinity Fitness ligt direct aan het Wilhelminaplein, waar de finish is. De slaapmogelijkheid is uitsluitend bedoeld voor uitvallers. Zij worden met een bezemwagen vanaf een post opgehaald en naar het centrum van Someren gebracht. Daar kunnen zij, zolang er bedden beschikbaar zijn, slapen in het pand van Infinity Fitness. Deze service is gratis.

Strabrechtse Heide

Het is niet de eerste keer dat JOEK luistert naar de wensen van de wandelaars. In een enquête gaf een deel van de wandelaars aan de gravelpaden op de Strabrechtse Heide en rond het Keelven niet prettig te vinden, terwijl een ander deel deze passage juist prachtig vindt. Daarom biedt JOEK vanaf dit jaar de mogelijkheid om zelf je route te kiezen: of door het natuurgebied of er omheen over een volledig verharde route.