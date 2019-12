Wandelen ‘in het griebelgrauw’ in buitengebied Gemert

Het zijn dan ook de boeren en tuinders uit Gemert en Handel die deze wandeltocht 'in het griebelgrauw' (schemer in lokaal dialect) voor alweer de zevende keer organiseren. Een beroepsgroep die de afgelopen tijd volop in het nieuws kwam door de protesten tegen het stikstofbeleid. Tijdens de Kapellekestocht klimmen de betrokken boeren echter niet op de barricade. ,,Daar is dit geen moment voor", volgens organisator Jan van Dijk. ,,We willen er geen politiek sausje over gieten. De wandelaar moet vooral genieten van al het mooie dat in het Gemertse buitengebied te zien is, zonder discussies over stikstof te hoeven aanhoren."