Wandelroute Ons Kloosterpad open: ‘Een kans om God te ontmoeten, of een ander of jezelf’

Lopen langs religieuze gebouwen: het Klooster­pad komt eraan

2 mei BERKEL-ENSCHOT - Een pad van zo’n driehonderd kilometer dat langs tientallen bestaande en voormalige kloosters in Noord-Brabant gaat, waar de rode loper wordt uitgelegd voor toeristen en recreanten. Dit Kloosterpad moet in 2021 het licht zien. De abdij van Koningshoeven in Berkel-Enschot is een van de halteplaatsen die worden voorzien.