Wandeltocht tegen pesten: ‘Mensen met psychische problemen zijn niet eng’

Wekelijks 20 lange goederen­trei­nen vanaf 2020 via Brabantrou­te

11:53 EINDHOVEN - Spoorgoederenvervoerder LTE zet vanaf 2020 wekelijks twintig lange goederentreinen in op het traject naar Venlo, richting Duitsland. De treinen, die over de Brabantroute via onder meer Eindhoven, Helmond en Deurne gaan rijden, hebben een lengte van 740 meter. Een doorsnee goederentrein meet tussen de 550 en 650 meter.