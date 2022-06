Wandelvierdaagse Milheeze zwaait oudgedienden uit: ‘Het is welletjes geweest na 35 jaar’

Het is het tijd om het stokje over te geven aan de jongeren vinden de drie bestuursleden, Marcel Nooijen (secretaris), Gerda van de Weijer (penningmeester) en voorzitter Stien van den Heuvel. ,,Het is welletjes geweest na 35 jaar”, geeft Nooijen aan. ,,Ik heb het altijd met alle plezier gedaan”, vertelt Van de Weijer.

Stichting Wandelvierdaagse is een onderdeel van de Jongerensoos Sowieso in Milheeze. 37 jaar geleden nam Nooijen samen met Leo Swinkels, beiden toen leiding van de jongerensoos, het initiatief om de wandelvierdaagse op touw te zetten. ,,We wilden hiermee een reservepot opbouwen voor de soos.”

Betrokken vanaf het eerste uur

Van de Weijer is ook betrokken geweest vanaf het eerste uur. Ze hielp eerst als vrijwilliger mee en werd als bestuurslid gevraagd toen de wandelvierdaagse in 1993 een stichting werd. Van den Heuvel is ruim 25 jaar bestuurslid. Ook zei was daarvoor als vrijwilliger al actief bij de wandelvierdaagse.

Veel is er veranderd in de afgelopen jaren. Van de Weijer: ,,In de beginjaren waren we met de inschrijfboekjes ruim drie weken bezig. De tekst zelf typen op een typemachine, dan het knippen van tekst en logo’s van de adverteerders, dan in een vakje plakken van het inschrijfboekje.”

,,Het was niet knippen en plakken zoals nu op de computer”, vertelt Nooijen. ,,Daarna moesten we alle pagina’s kopiëren en het boekje in elkaar nieten. Nu brengen we het naar de drukker.”

De jeugd is goed mak

Ook de jeugd is veranderd. ,,Ze zijn goed mak”, zegt Van den Heuvel lachend. ,,Dat is jaren terug wel anders geweest toen men pas om 22.00 uur binnen hoefde te zijn, dat hebben we aangepast naar 21.00 uur.”

Van de Weijer: ,,In het verleden waren er groepen bij die nooit op tijd binnen waren. Wij moesten dan naar ze op zoek. Als ze ons aan zagen komen dan doken ze me met z’n allen de mais in.”

Veel plezier hebben de drie bestuursleden de afgelopen jaren samen gehad met de leiding en vrijwilligers. ,,Na afloop gingen we vaak door tot in de kleine uurtjes dat was altijd erg gezellig”, aldus Nooijen. De drie bestuursleden stoppen wel als bestuurslid, maar willen in de toekomst als het nodig is nog als vrijwilliger meehelpen met het wandelevenement in Milheeze.