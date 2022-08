Wanneer mantelzorgen je even teveel wordt, werkt Logeerhuis Plezant in Lieshout als vangnet

De Bakelse gelukkigen die wél mee naar het Rijksmuse­um mochten kijken hun ogen uit

BAKEL - Veel ouderen in Bakel verheugden zich op hun trip naar het Rijksmuseum. Helaas was er niet voor iedereen plaats in de bus. De gelukkigen die wel mee mogen, genieten enorm van het uitstapje.

7 augustus