Warm onthaal voor Deurnese kledingwinkel Vamos

„Het is overweldigend”, zegt eigenaar Bas Elbers. „Afgelopen vrijdag en zaterdag hingen mensen met de benen buiten. Ook deze zondag op onze officiële opening heb ik al zeker 150 bezoekers binnen gehad. Het lijkt wel alsof mensen ernaar snakten.”

De winkel in dames- en herenmode is inderdaad goed gevuld. Er zitten mensen aan de bar met een drankje. Maar er staan ook bezoekers, vooral vrouwen, met een glas bubbels tussen de kledingrekken. Bij de pashokjes staat een korte rij en in de schoenenhoek wordt volop gepast.

Mevrouw Van Berlo, die honderd meter verderop woont, staat met een schoen in haar hand. Haar man moedigt haar aan. „Ik kom wel een keer terug als het rustiger is”, zegt ze. De twee hebben net een rondje gemaakt door de vijfhonderd vierkante meter grote zaak.

„Het is een chique winkel en gezellig door dat barretje in het midden. Ze hebben mooie spullen, ook voor mijn man. De merken zijn nieuw voor me. In Deurne hadden we zo iets nog niet. Het is echt een aanwinst. Doordeweeks, als het minder druk is, vallen we zeker weer binnen.”

Het woord ‘aanwinst’ hoort Elbers deze dagen veelvuldig. Natuurlijk is hij blij met alle positieve reacties, maar hij blijft er ook nuchter onder. „Mensen zeggen: ‘Dit misten we’. Dan denk ik: een ziekenhuis mis je, maar dit is ‘gewoon’ een winkel. Als ik er niet ben, kopen mensen hun kleren wel ergens anders.”

Evenementen

In het, deels, glazen kantoor dat aansluit op de middenwand, staan de fysieke uitingen van een warm welkom. De tafel staat vol cadeaus. Het is de bedoeling dat Elbers en zijn collega’s hier straks aanschuiven voor het organiseren van evenementen. Dat kan gaan van een bruiloft tot een festival. Vamos is namelijk ook een evenementenbureau. Dit jaar staan er in ieder geval twee publieke events gepland. Wat die zijn, blijft nog even een verrassing.