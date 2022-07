‘Warm welkom’ in de ijskast, nu eerst festival Op ‘t Plein in Milheeze

MILHEEZE - Twee keer heeft Stichting Passie voor Milheeze het muzikale kerstverhaal Warm welkom uit moeten stellen vanwege corona. ,,We hebben nu iets nieuws op touw gezet in september, het festival Op ‘t Plein”, aldus voorzitter Ilse Jansen .

,,Het was voor ons nog te spannend om Warm welkom door te laten gaan in december, daarom dit evenement Op ‘t Plein ertussendoor”, vertelt Jansen. ,,Warm Welkom ligt in de ijskast tot we zeker weten dat het door kan gaan.”

Ideeën waren er snel. ,,We wilden iets organiseren op een tijdstip dat we meer kans hebben dat we het niet af hoeven te gelasten”, weet bestuurslid Marieke Martens te vertellen. Op ‘t Plein, de naam zegt het al, is een evenement dat op en rondom het Kerkplein in Milheeze gehouden wordt op zaterdag 10 september.

,,De bedoeling is om een festival te creëren met muziek, dans, theater, cabaret op verschillende podiums voor het hele gezin voor Milheeze en omgeving”, vervolgt bestuurslid Helmy Beckers. Er komen zitjes op het plein en verschillende eetkraampjes. ,,Ons bestuur bestaat uit zes personen maar we krijgen veel hulp van vrijwilligers”, aldus Jansen.

De Theaterkist

Voor de kinderen is er een speciale pleinpas waar ze aan verschillende activiteiten kunnen deelnemen, pony rijden, schminken, en is iets lekkers voor ze spelen waar ze een prijs mee kunnen winnen. Een buitenbios, en De Theaterkist met een optreden voor de kinderen. Er zijn optredens van Millusse mensen maar ook van mensen daarbuiten. 4 Fun, Boem, Dansgroep Colorful Movement, de zanggroepen Friends With Voices en You Name It. Kletsers: Berry Knapen. Damiaan en Marina. De cabaretgroep Ons Jonges, en activiteiten voor jong en oud.

Het programma voor de kinderen duurt tot ongeveer 19.00 uur. Het avondprogramma begint met cabaret en na 22.00 uur is het feest op het plein. ,,Martens: Het wordt ontzettend leuk, we hebben er veel zin in. Nu het al een paar keer niet door is gegaan verdienen we het dat het die dag mooi weer is, zodat we de mensen kunnen vermaken op die dag.”

De kaartverkoop is gestart. Tickets voor de kinderen kosten 7,50, voor volwassen 10 euro. Kaartjes zijn verkrijgbaar bij Tankstation Van Kessel in Milheeze, Bloemsierkunst Bart van Well in Bakel of via passievoormilheeze@gmailcom