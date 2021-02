Wasmachine gaf 125-jarig familiebedrijf Van Eersel vleugels

Met een glimlach gaat hij naar zijn werk, Frank van de Ven, al 42 jaar in de weer bij Van Eersel in Asten. ,,De kracht is dat het een sociaal bedrijf is”, zegt de 63-jarige. ,,Er wordt altijd meegedacht met het personeel.” Met zeven dienstjaren minder, ‘maar ook deel uitmakend van het interieur’, heeft Gerard Bisschops (58) dezelfde ervaring: ,,De waardering die we krijgen is heel groot, dat maakt het fijn om hier te werken.”

Paard en wagen

Dat gold eind 1800 mogelijk ook al toen de eerste Van Eersel een smederij annex café opende aan de Emmastraat. Met paard en wagen trokken veel boeren vanuit de regio naar Asten, waar ze wachtend op de reparatie of spullen een drankje nuttigden in het café bij oprichter Frans van Eersel. Na een verhuizing naar de Burgemeester Frenckenstraat in 1949 komen zijn zonen Gerard en Antoon ook in het bedrijf: Gerard in de winkel en Antoon in de smederij.

Het bedrijf neemt een hoge vlucht als de wasmachine in 1970 op de Nederlandse markt verschijnt. Van Eersel legt zich dan toe op het installeren van leidingen en wateraansluitingen. Al snel blijkt de vraag zo groot dat ze naar een groter pand moeten verhuizen aan de Ommelseweg. Toenmalig directeur Antoon van Eersel en zijn rechterhand Peter Compiet gaan voorop: ,,Peter begon als monteur maar had slechte knieën, waarna ik hem voorstelde om op het kantoor te komen werken. Hij is zich toen gaan verdiepen in de ICT en werd onmisbaar in het bedrijf,” aldus de 76-jarige Van Eersel die inmiddels opgevolgd is door zijn zoon Pieter (46).

,,Pieter is een directeur die tussen de mensen staat,” zegt Bisschops. ,,Ik krijg eerder te horen dat ik soft ben dan streng”, zegt de directeur er zelf over. Het was Bisschops die destijds de jonge Pieter stimuleerde om serieus werk te maken van zijn carrière. ,,Pieter stond er in zijn examenjaar voor de mavo slecht voor. Toen heb ik hem een kratje bier beloofd als hij zou slagen. Dat kon ik direct aftikken”, lacht hij.

Feest

Van Eersel wil het jubileum in het vierde kwartaal uitgebreid vieren met een tripje naar het buitenland met het personeel én een groot feest, als het tegen die tijd kan. Hij blijft optimistisch. ,,Op dit moment geven we al onze klanten een badeend cadeau, daarmee maken ze kans op prijzen. Het grote feest komt nog wel, wat in het vat zit, verzuurt niet.”