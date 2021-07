Wat een tegenvaller: Wembley schier onbereikbaar en dus moet Frank Teeuwen tickets EK-finale weer verkopen

Drie jaar na opknap­beurt weer verzakkin­gen in Soemeersin­gel: snelheid gehalveerd

10:06 HELENAVEEN - Drie jaar geleden was de Soemeersingel in Helenaveen na een miljoenen kostende opknapbeurt zo glad als een biljartlaken. Nu is de weg weer op verschillende plekken verzakt. De gemeente heeft de maximumsnelheid teruggebracht van 60 naar 30 kilometer per uur.