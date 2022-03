Wat gaat Deurne doen met die zeven verouderde basisschool-gebouwen?

Fo­rum-verkie­zings­pos­ters doorn in het oog van Astens raadslid, maar ze blijven er hangen

ASTEN - Ook in gemeenten waar Forum voor Democratie niet meedoet om raadszetels zorgt de partij voor ophef. Zo ook in Asten, waar enkele verkiezingsposters raadslid Frank van de Kerkhof (Algemeen Belang) in het verkeerde keelgat schoten. Ze blijven echter hangen.

14 maart