Wat is er sinds de vermissing van Hans en Piet uit Asten 46 jaar geleden gebeurd?

VIDEO De natuur huilt mee op Jankfest: ongenees­lijk zieke Sharon geniet met volle teugen

31 augustus LIEROP/BLADEL - Het was zondag vermoedelijk hun laatste feestje samen voor Sharon (49) en Richard Theuws (47) uit Bladel. Sharon heeft kanker. De behandelingen zijn onlangs stopgezet. Stichting No Guts No Glory regelde in drie weken het besloten rockfestival met Anneke van Giersbergen, Mambo Kurt en een reünie-optreden van Peter Pan Speedrock. Dit alles onder de toepasselijke naam ‘Jankfest’.