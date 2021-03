Wat maakt Deurne zo aantrekkelijk voor toeristen? Gezelligheid, de Peel en Toon Kortooms

We kiezen niet

De politiek sprak zich dinsdagavond voor het eerst uit over deze zogenoemde Visie Vrijetijdseconomie 2030. Ze was over het algemeen lovend. Met wel wat kanttekeningen en aanbevelingen. Het meest kritisch is Transparant Deurne. ,,We hebben geen focus, we kunnen niet kiezen", vindt Joan van Rixtel. ,,Deurne heeft maar één bovenregionale troef. Dat is de Peel. Daarin zijn we te nog te terughoudend.” Wethouder Marinus Biemans is het daar niet mee eens: ,,We hebben er juist één van de drie pijlers van gemaakt.”