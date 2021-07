Wat te doen met botsende boeren en burgers? In Deurne hebben ze het er moeilijk mee

Pastorie in As­ten-Heus­den verkocht, nieuwe schuilhut bij Keelven en werk aan de weg in Lierop

28 juli ASTEN-HEUSDEN - De pastorie langs de kerk in Asten-Heusden is verkocht door de H. Franciscusparochie. Volgens vicevoorzitter Wim Jaspers van het parochiebestuur is een conceptovereenkomst ondertekend. Het gaat om een voorlopig akkoord, de definitieve overeenkomst wordt later dit jaar voorzien van een handtekening. Het pand blijft ook na de verkoop een woning. Jaspers zegt nog niet wie de nieuwe eigenaar is.