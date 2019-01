Wat wil Roompot Vakanties met recreatiepark De Bikkels in Vlierden?

Enquête: ’Schrappen rotonde Bakel geen goed idee’

18 januari BAKEL - Het schrappen van de rotonde in het centrum van Bakel is geen goed idee. Daarnaast moet in het monumentale Fuse-pand een cultuurcentrum komen en moet een deel van het St. Wilbertsplein worden ingericht als speel- en ontmoetingsplek.