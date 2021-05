Water De Schop voelt voor spieren als warm bad

Quote Zwemmen is belangrijk voor mijn spieren Mieke van Stiphout

Van Stiphout behoort tot het eerste kwintet dames dat zich sinds de vorige week ingestelde versoepelingen in het lauwe water van het Astense zwembad dompelt. Daar mogen sinds deze week volwassenen met reuma, hart- en vaatziekten, blessures en andere lichamelijke klachten weer drie kwartier therapeutisch zwemmen. Iets waar de door hypermobiliteit - een afwijking van het bindweefsel van gewrichtsbanden en pezen - geplaagde Van Stiphout reikhalzend naar uitkeek. ,,Zwemmen is belangrijk voor mijn spieren. Ik doe soms gymnastiekoefeningen op bed, maar thuis is de discipline om het intensief te doen lastig op te brengen.’’

En dus is ze maar wat blij dat De Schop weer begint met therapeutisch zwemmen voor hooguit acht personen tegelijk, gescheiden in twee badhelften met elk maximaal vier zwemmers. Haar vreugde deelt Van Stiphout onmiddellijk met badjuffrouw Nikki Maessen en zwembadcoördinator Roy Bloemers. ,,Zó fijn dat we eindelijk weer het water in mogen.’’ En dus trekt Van Stiphout meteen wat baantjes. Ze moet wel weer effe warmdraaien. Grinnikend: ,,Net pas begonnen en nou al moe.’’

Stoom afblazen

Badjuffrouw Maessen ziet het vanaf de kant tevreden aan. Ook zij moet even wennen aan de warme, vochtige lucht. ,,Met mondkapje op is het benauwd, maar omdat we als duo toezicht houden kunnen we beurtelings even stoom afblazen.’’ In de tijd dat het zwembad gesloten was, hoefde Maessen zich niet te vervelen. ,,Ik gaf onder meer sportles in de buitenlucht aan kinderen van basisschool De Horizon. Ook wandelde ik met de oudjes van Savant.’’

Nu is ze weer thuis in het zwembad. Ook coördinator Bloemers is opgelucht dat hij weer over het water kan turen. ,,Het was jammer dat we het zwembad moesten sluiten, maar op dat moment was het de juiste beslissing. Gelukkig is nu weer een en ander mogelijk.’’ Ook de zwemlessen voor A, B en C zijn weer hervat.

Wanneer de zwembaden als vanouds weer voor alle doelgroepen open mogen is ongewis, maar in ieder geval kan Jolande van den Boomen weer in het water haar spieren losschudden. Haar lenigheid toont ze wanneer ze tegen de rand van het bad haar benen in een spreidstand plaatst. ,,Heb ik tijdens yoga geleerd.’’

Van den Boomen heeft last van artritis en dat merkt ze vooral in armen, benen, nek en heupen. ,,De pijn verspringt vaak.‘’ Ze voelt zich niettemin één met het water. ,,Ik zwom als kind al veel. In Someren, maar ook hier.’’ Van de louterende werking van therapeutisch zwemmen is Van den Boomen ook al langer overtuigd. Toch oefent ze niet alle zwemslagen. ,,Op de rug zwemmen is het minst belastend voor me.’’ De rugslag voert ze evenwel gestroomlijnd uit. ,,Zie je wel, ik voel me als een vis in het water.’’