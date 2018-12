Waterberging Blauwe Poort in Beek en Donk geopend: ’Hopelijk wordt het hier niet te druk’

’Rondeta­fel­ge­sprek’ over plan Leegveld in Deurne

8 december DEN BOSCH - In een ’rondetafelgesprek’ met experts gaan de leden van Provinciale Staten in gesprek over de geplande maatregelen in natuurgebied Leegveld. De Statenleden willen ook dat van begin af aan wordt bekeken wat de ecologische effecten van de maatregelen zijn.