Wateroverlast Deense Hoek in Lieshout opgelost

LIESHOUT - Omwonenden van de buurtschap Deense Hoek bij Lieshout hebben zeker een jaar last gehad van forse wateroverlast in de straat. Die is recent opgelost, meldt de gemeente Laarbeek.

De lakmoesproef moet nog komen. Maar bewoner Nelly de Groot van de Deense Hoek heeft er vertrouwen in dat wanneer de eerste forse voorjaarsbuien zich aankondigen, zij én haar buren met droge voeten over straat kunnen. Dat is het afgelopen jaar wel anders geweest. ,,De straat stond, wanneer het veel geregend had, helemaal blank", omschrijft ze. ,,Ergens was een verstopping, het water liep niet weg.”

Quote Voor het buitenge­bied een acceptabe­le situatie. Dat is de reden waarom hier geen hoge prioriteit aan is toegekend Burgemeester en wethouders , gemeente Laarbeek Ze maakte er melding van. Maar het bleef maandenlang stil. ,,We wisten niet of de gemeente er nu mee bezig was of niet.” Het probleem kwam Partij Nieuw Laarbeek ter ore, die er schriftelijke vragen over stelde aan het college van burgemeester en wethouders.

Uit de antwoorden blijkt nu dat er inderdaad meerdere meldingen van wateroverlast zijn binnengekomen, maar dat ‘men geheel onterecht in de veronderstelling verkeerde dat het probleem al werd opgelost’. De gemeente heeft er excuses voor aangeboden en voor haar is de kous daarmee wel af.

Water verdween voorheen binnen een dag

Het probleem is ontstaan toen Bouwcenter Swinkels nieuwe loodsen bouwde. Voorheen was er ook wel overlast op een deel van de Deense Hoek. Bij hevige regenval konden de kolken de buitensporige hoeveelheid regenwater ook niet aan, maar het water verdween weer binnen een dag. ,,Voor het buitengebied een acceptabele situatie. Dat is de reden waarom hier geen hoge prioriteit aan is toegekend”, laten B&W weten.

Maar tijdens de bouwwerkzaamheden is de afvoerleiding van de kolken vrij gegraven en vergeefs gepoogd de leiding schoon te spuiten. Swinkels heeft de gemeente gewaarschuwd. Gezamenlijk is geconstateerd dat de afvoerleiding van de kolken aan het einde nergens op uitstroomt. Dankzij oude rioleringsbuizen kon het hemelwater grotendeels nog wel worden afgevoerd, maar bij hevige regenval was het niet meer afdoende.

Bouwcenter Swinkels en BanBouw laten nu de kolken en het dakoppervlak van de oude en nieuwe loodsen uitkomen in aparte sloten en de wadi (infiltratievoorziening) aan weerszijden van het fietspad richting het kanaal.