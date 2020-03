Waterput gevraagd, lichtmasten verplaatst

Zes jaar subsidie aan korfbal­club Milheez in één keer voor aflossing

17:07 MILHEEZE - De Milheezer Korfbal Vereniging (MKV) krijgt de onderhoudsvergoeding over zes jaar in één keer uitbetaalt. Dat is een bedrag van ruim 18.000 euro. De gemeente stelt de club zo in staat om een lening bij Milheezer Boys af te lossen.