Waterschap Aa en Maas wint prijs: Beste Overheid 2018

De award werd toegekend door een jury onder leiding van Jan van Zanen, burgemeester van Utrecht. Aa en Maas nam het op tegen veertig overheidsinstanties en belandde in de finale met de Rechtbank Rotterdam en Gemeente Heerhugowaard. De jury is vol lof over Aa en Maas. ‘Een overheidsorganisatie die voeling houdt met een veranderende samenleving die geen handhavende overheid is in de traditionele betekenis. Een partner voor inwoners en bedrijven. Die volop gebruik maakt van de nieuwe digitale mogelijkheden’, aldus het rapport.