Waterschappen gaan voor 16,5 miljoen euro meer water laten stromen naar Peel

Kort nieuws Spelen kan bijna weer bij Prinses Irene; Milieu­straat Someren beperkt bereikbaar, AED's in Mierlo dankzij buurt en bedrijf

30 maart Corona weerhoudt speeltuin Prinses Irene in Someren-Eind er niet van om komend paasweekeinde weer open te gaan. Vanaf zondag is de tuin met 25 speeltoestellen aan de Kampstraat op woensdag, zaterdag en zondag van 13.00 uur tot 17.00 uur geopend. Vanwege de coronavoorschriften is de verkoop van drank, snoep en versnaperingen nog niet toegestaan; die mogen bezoekers wel zelf meebrengen.