‘We hadden het als winkeliers altijd druk, maar het was ook altijd gezellig’

DEURNE - Elk jaar rond de feestdagen denkt het Deurnese paar Piet en Gerie van Duren terug aan de drukste periodes in hun leven. ,,Wat hebben wij veel kerstpakketten gemaakt”, memoreert Piet. ,,Soms werkten we nachten door om het op tijd af te krijgen. De kinderen hielpen ook vaak mee. Het was druk, maar gezellig.” Gerie knikt instemmend. ,,Als winkeliers waren we altijd aan het werk, maar we hadden de taken goed verdeeld.”

Meteen na hun huwelijk startte het echtpaar met de zuivelwinkel Emkabee aan de Deurnese Stations­straat. In eerste instantie was dit een zetwinkel van zuivelfabriek Sint Isidorus. Piet werkte daar als botermaker. Gerie stond in de winkel. Na zeven jaar nam het echtpaar de zaak over van de fabriek en doopte deze om tot MKB, melk-kaas-boter.

Franse kazen en wijn

Het assortiment van de winkel breidde al snel uit met delicatessen, zoals Franse kazen en wijnen. Piet: ,,Gerie was niet uit de winkel weg te slaan. Ze werkte vaak nog tot ’s avonds laat door om te zorgen dat het er spic en span uitzag.”

Dat hij de Vlierdense aan de haak had geslagen, was geen vanzelfsprekendheid. ,,Er waren meer kapers op de kust. Ik ging destijds met vrienden op stap bij Zaal Thijssen. Daar was ze elke zondagmiddag. Ik vond haar een knap meisje met een mooie lach, maar ze was gewild.”

Transportbedrijf Driessen

Gerie: ,,Dat kwam doordat mijn vader eigenaar was van transportbedrijf Driessen. Zo’n bedrijf zagen veel jongens wel zitten.” Maar het werd dus een delicatessenwinkel die in 1981 verhuisde van de Stationsstraat naar het Martinetplein. ,,Hier ging het gebeuren. We waren een van de eersten in het nieuwe, Deurnese centrum”, vertelt Piet trots.

Het stel ging ook wonen boven de winkel. Hoe was het om dag en nacht bij elkaar te zijn? ,,Dat ging buitengewoon goed. Natuurlijk was er wel eens gekibbel, maar we hebben altijd fijn samengewerkt. We zouden het niet anders gewild hebben.”

Decoraties maken

Tegenwoordig houden ze er nog steeds van om samen decoraties te maken. Zo staat er bijvoorbeeld een zelfgemaakte kerststal in een de hoek van de woonkamer. ,,Vanochtend in elkaar gezet met twijgen, lampjes en klimop”, vertelt Gerie.

Ook rikken en bridgen ze beiden graag.

Het zestigjarige huwelijk wordt in januari gevierd met een speciaal samengestelde mis in de kerk van Vlierden, pal naast de plek waar ze elkaar leerden kennen.