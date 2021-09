We kunnen weer live bierproeven tijdens ‘Gimmert Gist 2021’

Peter van der Vleuten is lid van het biergilde en is voor de vijfde keer betrokken bij de organisatie: ,,We hebben bij de eerdere festivals een stijgende lijn gezien in de bezoekersaantallen, in het aantal mooie bieren dat we konden laten proeven en vooral ook in het enthousiasme van de bezoekers. Maar helaas konden we vorig jaar vanwege corona alleen een online versie organiseren. Die werd overigens wel goed ontvangen door de bierliefhebbers. Gelukkig kunnen we dit jaar weer een live versie organiseren. Weliswaar kleiner van opzet met maar 750 bezoekers en in een afgesloten terrein, maar wel met bijzondere ambachtelijke bieren. Bezoekers kwamen voorheen met hun partner of zelfs met het hele gezin naar het plein voor een gezellig middagje bierproeven. Dit jaar verwachten we de echte bierliefhebbers. De toegangskaartjes waren snel uitverkocht en we hebben veel mensen teleur moeten stellen.”