ELSENDORP - Een plek waar mensen met dementie elke dag toch nog wat te kiezen hebben. Willen ze schilderen, de dieren verzorgen of wandelen in de tuin? Een open deurbeleid en volop vrijheid op het drie hectare grote terrein. Dat wordt de nieuwe kleinschalige zorgboerderij Boeijend Erf aan de Ripseweg in Elsendorp. Er is plek voor acht bewoners. Vijf plekken zijn er al vergeven.

,,We laten hier het gewone leven zo veel mogelijk doorgaan en daar betrekken we familie en bewoners bij”, vertelt Patrick van Boeijen die samen met zijn vrouw Wendelien initiatiefnemer is. ,,Alle deuren blijven open zodat mensen zo naar buiten kunnen. Al letten we er natuurlijk wel op dat ze bij kou een jas aandoen. Daardoor houden mensen toch nog wat regie over hun eigen leven. Het grote terrein is helemaal omheind. Aan de kant van de weg is wel een poort. Dat moet ook wel met die drukke Middenpeelweg.”

Quote Zorgboerde­rij Grooten­hout in Mariahout is echt ons grote voorbeeld Wendelien van Boeijen

Het echtpaar Boeijen, dat meer dan dertig jaar ervaring in de zorg heeft, gaat nieuwe bewoners de eerste paar dagen intensief volgen om hen goed te leren kennen. Ook het personeel dat ze op termijn aan willen trekken, dient met diezelfde passie te werken. ,,Je bent hier niet alleen om te zorgen. Het is een huishouden met acht personen, die je het naar de zin wil maken. Dat is een andere manier van werken en wij hebben gezien wat die zorgvisie met mensen doet”, aldus Wendelien van Boeijen. ,,Zo gaat het ook in Zorgboerderij Grootenhout in Mariahout. Dat is echt ons grote voorbeeld.”

,,Er komt een grote tuin met wandelpaden, bomen en struiken en ook paarden, kippen, konijntjes en varkens. Dieren zijn belangrijk. Als ze willen kunnen bewoners die mee verzorgen,” vertelt ze. Ze wil niet aan vaste dagbesteding gaan doen maar wel veel creatieve activiteiten aanbieden zoals knutselen of schilderen in de tuin.

Momenteel wordt er vooral nog geschilderd en gepoetst in de twee huiskamers (waarvan slechts één met televisie) en de slaapkamers boven. Ook is er een lift. Maar het vordert snel en begin augustus gaat Boeijend Erf open.

Quote Elsendorp is heel onderne­mend en saamhorig. Dat horen we echt overal Patrick van Boeijen

,,Daarna zijn we eigenlijk nog steeds in opbouw met het aanleggen van de tuin en zo. Dat is alleen maar leuk. We hebben er veel vertrouwen in. Ook de casemanager dementie, de dorpsondersteuner en de huisarts van Elsendorp, iedereen reageert enthousiast. Elsendorp is dan ook heel ondernemend en saamhorig. Dat horen we echt overal”, aldus Patrick. ,,We starten met acht maar we hebben al vergunning voor uitbreiding. Ook denken we aan aanleunwoningen voor partners. Plannen genoeg!”