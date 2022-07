Wederom een nieuwe dagbesteding in het Aarlese: ‘Maar er is ook veel vraag naar kleinschalige zorgplekken’

Vorig jaar zomer kwam het pand, waar nu het lunchcafé in is gehuisvest, leeg te staan. Het leek Van de Kerkhof wel wat om daar iets in te starten. ,,Alleen dan met mensen waar wij beiden het liefst mee werken’’, zo blikt de Aarlese terug. ,,Ik moest meteen aan Cindy denken. We werken allebei in de gehandicaptenzorg. Hoe leuk zou het zijn als we dat zouden samenvoegen? Die zondagmiddag ben ik meteen naar Cindy gefietst. Zo is ons plan geboren.’’

Een lunchcafé met kleine kaart, waar tevens kleinschalige zorg wordt aangeboden

Sinds een tijdje is Dagcafé de Twinkel geopend; een lunchcafé met kleine kaart, waar tevens kleinschalige zorg wordt aangeboden. ,,We hebben ook maar een paar tafeltjes binnen staan’’, zo vertelt Van de Kerkhof. ,,Daardoor is de sfeer heel huiselijk. Daarnaast willen wij onze cliënten, die bij ons komen werken op basis van een persoonsgebondenbudget, het gevoel geven dat het echt hun eigen ding is. Zij mogen alles met ons samen doen, dus ook meehelpen met de bereiding en het bedenken van nieuwe dingen. Het hele proces draait om hun.’’

Met onder anderen De Goeikamer, Perron 15, De Community Farm, De Pastorie, Snoeperij Jantje en Was- en Strijkerij Jaantje is het lunchcafé van Van Dijk en Van de Kerkhof de zoveelste dagbesteding in het Aarlese. Is daar nog wel ruimte voor in een dorp als Aarle-Rixtel? ,,Dat moesten wij in het begin ook onderzoeken. Maar daar kwam niet zoveel uit. Iedereen die we spraken was hun dromen achterna gegaan en er ‘maar gewoon mee begonnen’.’’

Volledig scherm Esmee, Cindy van Dijk, Jeanellie en Nicole van de Kerkhof (v.ln.r.). © Sem Wijnhoven/DCI Media

Quote We hebben allemaal hetzelfde doel: zorgen dat de mensen een plek hebben waar zij zich op hun best voelen Nicole van de Kerkhof

,,Dat is niet per se onze aard, maar misschien moesten we dat ook maar doen’’, zo vervolgt Van de Kerkhof. ,,Zo zijn we ermee begonnen. Gelukkig, want het loopt heel goed. Er is veel vraag naar kleinschalige zorgplekken. Zeker omdat ze zo snel vol zitten.’’ Hoe de vriendinnen zichzelf onderscheiden? ,,Dat vind ik een moeilijk woord, ‘onderscheiden’. Iedere dagbesteding is mooi op zijn eigen manier. En we hebben allemaal hetzelfde doel: zorgen dat de mensen een plek hebben waar zij zich op hun best voelen. Dat is denk ik het belangrijkste.’’

Voor nu beginnen de vriendinnen met de basis, om hun onderneming daarna in kleinere stapjes uit te bouwen. ,,Dan maak je het jezelf ook niet te moeilijk. Wie weet wat de toekomst ons brengt. We hebben wel ideeën over het uitbreiden. Misschien gaan we wel een dagje meer open, of willen we met buitenactiviteiten iets betekenen voor Aarle-Rixtel. Spelletjes doen in het verzorgingstehuis zou bijvoorbeeld kunnen. Maar dat laten we op ons afkomen.’’