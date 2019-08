Week feest bij Tourclub Handel, met oud-profs aan het woord in wielercafé

Het jubileum wordt gevierd met een heuse feestweek, die zaterdag 24 augustus van start gaat met een receptie in het plaatselijke café 't Vossenhol, tussen 18.30 en 19.30 uur. De vereniging ontstond veertig jaar geleden uit een vriendengroep die van fietsen hield, vertelt Mark van Leuken (54), tot vorig jaar tien jaar voorzitter van de Tourclub. ,,We doen niet zo veel aan promotie, maar de club is nog steeds springlevend, met een ledental dat rond de 35 schommelt.”

Bouwmans

De receptie wordt zaterdagavond gevolgd door een Wielercafé, eveneens in 't Vossenhol. Gasten tijdens deze talkshow zijn oud-professionals Eddy Bouwmans, René Koppert en Gert Jakobs, alle drie geen onbekenden in de rennerswereld. De presentatie is in handen van Rien van Horik, al jaren bekend als wielerpresentator. De bijeenkomst begint om 20.30 uur. De entree bedraagt 5 euro, inclusief een consumptie en een lot voor een loterij.

De jubileumweek gaat zondag 25 augustus verder met de Zevendorpen Fietstocht, een rit voor de gewone fiets die georganiseerd wordt door de gezamenlijke wielerclubs die Gemert-Bakel telt. De 40 kilometer lange tocht is ook geschikt voor kinderen. Deelnemers kunnen tussen 12.00 en 13.30 uur starten bji De Specht in Handel; De Brabander in Elsendorp; D'n Eik in De Rips; De Weijerij in Milheeze, de Bavos-kantine in Bakel, café 't Anker in De Mortel en het Boerenbondsmuseum in Gemert. Deelname kost 2,50 euro.