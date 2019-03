Week van de Psychiatrie in Vlierden: 'Kijk naar mens achter de verwarring'

VLIERDEN - Wat is eigenlijk een verward persoon? En hoe ga je ermee om als buurvrouw, agent, huisarts of hulpverlener? In Vlierden werd er donderdag uitgebreid over gesproken vanwege de Week van de Psychiatrie.

Hij had de hele zomer op een bankje doorgebracht. Dag in dag uit had hij daar gezeten, terwijl hij zachtjes voor zichzelf uit praatte. Niemand had hem aangesproken, op een politieagent na. Bas Labruyère kijkt naar beneden en glimlacht. ,,Ik ben zo'n verward persoon. En ook een beetje zenuwachtig voor deze middag."

Labruyère is één van de mensen die vandaag naar Vlierden is gekomen om te praten over het thema 'verwarde personen'. Een aantal jaar geleden belandde hij in een psychose terwijl hij aan de filmacademie studeerde. ,,En nu heb ik een terugval gehad. Alle ellende heeft zich weer opgestapeld. Ik zit ik er eigenlijk weer middenin."

Problematiek

Labruyère werd uitgenodigd door Henk Driessen. De Deurnenaar is schizofreniepatiënt en wilde tijdens de Week van de Psychiatrie aandacht vragen voor de problematiek rondom verwarde personen. Naast ervaringsdeskundige Labruyère regelde hij ook de Deurnese wijkagent Rens Kanters, Jolanda van Meel van GGZ Helmond en de Peel, Frans Bas van woningbouwvereniging Bergopwaarts, zorgwethouder Marnix Schlösser en huisarts De Kock.

Het werd een informele middag, waarin vooral de mens achter de verwarde mens centraal kwam te staan. We zullen met z'n allen wat gewoner tegen verwarde medemensen aan moeten kijken, zo klonk het, want het is een groeiende groep.

Naast de groep psychiatrische patiënten wordt ook het aantal mensen met dementie dat op straat ronddwaalt groter. ,,We zouden eigenlijk allemaal een paar lessen eerste hulp voor psychische gevallen moeten krijgen", opperde een mevrouw uit het publiek. ,,We zullen als inwoners beter moeten leren omgaan met mensen die verward zijn."

Eng

Nog veel te vaak worden verwarde personen genegeerd omdat mensen ze eng en onvoorspelbaar vinden. Zorgwethouder Schlösser van Deurne poneerde dan ook de stelling dat een dorpsgek juist omarmd moet worden, in plaats van uitgebannen. ,,De dorpsgek laat zien dat er niks mis mee is. We moeten de dingen niet groter en enger maken dan ze zijn. Niet iedereen die verward is, is een probleem."

Om die reden kunnen ervaringsdeskundigen zoals Bas Labruyère en initiatiefnemer van het symposium Henk Driessen een belangrijke rol spelen. Om aan mensen te laten zien wat er achter de verwarring zit maar ook hoe ze het beste kunnen worden benaderd. ,,Wat je nodig hebt als je in een psychose zit, is dat er mensen naast je komen zitten en met je meedenken hoe alle problemen kunnen worden opgelost. Niet dat ze achter je rug de regie overnemen", vertelde Labruyère.

Aan de kant van de hulpverleners is vooral het overleg van vitaal belang. ,,Met Zorg in Deurne zijn we gelukkig goed op weg", concludeerde huisarts De Kock.

Crisiskaart