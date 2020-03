Weer een ‘corona-uitvinding’ van Deurnese bodem: een wasstraat voor winkelwagens

Hij kon het nauwelijks aanzien, Deurnenaar Mike Panhuijzen. ,,Hoe die werknemers van supermarkten die karretjes aan het ontsmetten zijn: echt een gedoe. En de helft wordt maar geraakt. Dat moet toch makkelijker en beter kunnen?” En dus ontwierp Panhuijzen -die groenondernemer is- op zijn erf in Deurne in een vloek en een zucht een wasstraat voor supermarktkarren. ,,Volgens de minister is het winkelwagentje een grote bron van besmetting. Begrijpelijk. Mensen hoesten en niezen en raken die kar daarna natuurlijk gewoon weer aan met hun handen. En niet alleen die stang om te duwen, maar de hele kar. Dat zette me meteen aan het denken: wat zou een goede methode zijn om die dingen helemaal schoon te krijgen? Ik kwam eigenlijk gelijk uit bij vernevelen.”