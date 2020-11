Weer een horeca-zaak die de deuren sluit: Henny van Diessen stopt met DAF Deurne

Hij had het zich anders voorgesteld, het einde van zijn carrière in de horeca. Een afscheidsreceptie was fijn geweest. En een drukke decembermaand met veel gasten. Maar het lijkt er op dat alle feestelijkheden zullen verdampen. ,,Als we half december niet open mogen, maar pas in januari bijvoorbeeld, dan hou ik de deuren maar dicht. Dan ga ik helemaal niet meer open, denk ik.”