Weer een vrouw aan het roer in De Peel: Anke van Extel-Van Katwijk nieuwe burgemeester van Asten

ASTEN - Anke van Extel-Van Katwijk wordt de nieuwe burgemeester van de gemeente Asten. Haar voordracht werd dinsdagavond bekendgemaakt tijdens een speciale gemeenteraadsvergadering in gemeenschapshuis De Klepel. De huidig wethouder van Gemert-Bakel volgt Hubert Vos op die op 15 januari met pensioen gaat. Zij is straks de vierde vrouw in de Peel aan het roer, na Blanksma (Helmond), Blok (Someren), Buter (Deurne).

In totaal waren er 16 mannen en 14 vrouwen die burgemeester van de Peelgemeente wilden worden. Van hen zijn of waren er 28 burgemeester of wethouder of ze bekleden een andere functie in de politiek of bij de overheid. Twee sollicitanten waren werkzaam in de particuliere sector of hebben een vrij beroep.

Eerste reactie

Van Extel is trots. ,,Ik ben ongelooflijk trots dat ik burgemeester mag worden van de gemeente Asten. Samen met het college, de raad en de inwoners wil ik werken aan de toekomst van Asten. Ik heb er zin in!”

Van Extel-van Katwijk is 42 jaar, geboren in Handel en woonachtig in Gemert. Zij is gehuwd met Edwin van Extel en heeft twee kinderen, een dochter van 13 jaar en een zoon van 11 jaar. Zij is lid van het CDA, en sinds 2014 wethouder (o.a. ruimtelijke ordening, reconstructie landelijk gebied, duurzaamheid) en locoburgemeester in de gemeente Gemert-Bakel.

Op 21e al politiek actief

Ze is op 21-jarige leeftijd politiek actief geworden in de gemeente Gemert-Bakel, als raadslid en fractievoorzitter. Tussen 2011 en 2013 is zij lid geweest van provinciale staten van Noord-Brabant. Tot 2014 was zij werkzaam in diverse functies bij de gemeentelijke overheid (Veghel en Gennep, resp. raadsadviseur/plv. griffier en beleidsmedewerker). Op dit moment is zij voorzitter van het thema Transitie landelijk gebied van de Metropoolregio Eindhoven.

Extraverte bestuurder

De opvolger van Hubert Vos wordt omschreven als ‘aanstekelijk in haar energie en enthousiasme voor het burgemeestersambt’. Zij overtuigt volgens voorzitter Jos Leenders van de vertrouwenscommissie met haar natuurlijke wijze van communiceren.

,,Zij is een jonge en zelfverzekerde kandidaat die als een toegankelijke en extraverte bestuurder op passende wijze verbinding maakt. Zij is sympathiek en duidelijk in haar optreden”, aldus Leenders. ,,Op basis van haar ervaring toont zij vakmanschap en een goed ontwikkeld gevoel voor rollen en verhoudingen in het openbaar bestuur.”