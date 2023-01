Weer klopt Deurnese jongerenroos aan bij gemeente: ‘Zonder geldsteun gaan we kopje onder’

Helmond stapte vanwege winst zorgbe­drijf naar rechter, maar nu gemeente wint laat ze ’t erbij zitten

HELMOND - Helmond sleepte zorgaanbieder Stichting Renaissance Zorg (SRZ) voor de rechter, uit wantrouwen over diens hoge winst in 2019. Maar nu het gerechtshof oordeelt dat de gemeente inzage in de financiën mag eisen, laat Helmond het erbij zitten.

16 januari