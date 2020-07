Wéér kritiek op ingreep jongerenwerk Gemert-Bakel

De Adviesgroep Sociaal Domein is een onafhankelijk orgaan dat burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd adviseert over belangrijke veranderingen en maatregelen in de zorgsector. De leden hebben via de krant ‘met verbazing kennisgenomen’ van het gemeentelijk besluit om de jongerenwerkers zelf in dienst te nemen, schrijft voorzitter Jos Nelissen in een brief aan het gemeentebestuur. ,,Wij vinden het teleurstellend dat wij hierover niet geïnformeerd zijn en nog teleurstellender dat onze mening totaal niet gevraagd wordt.”