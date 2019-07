Weer Lieropse ondernemer verdacht in grote mestfraudezaak

AMSTERDAM/LIEROP - Wederom is een agrarisch ondernemer uit Lierop verdacht in een grote mestfraudezaak. Ook twee van zijn bedrijven zijn aangeklaagd.

De strafzaak met in totaal twintig Nederlandse en Duitse verdachten begint donderdag bij de rechtbank in Amsterdam met een regiezitting. De zaak ging vijf jaar geleden rollen tijdens onderzoek naar een industriële vergistingsinstallatie in Bunschoten-Spakenburg, vertelt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM). Politie en justitie hebben tot voor kort geen publiciteit geschonken aan het onderzoek.

Organisatie

Behalve de bedrijven en eigenaren die betrokken zijn bij de vergistingsinstallatie in Bunschoten-Spakenburg staan ook een mesttransporteur uit Oploo, mesthandelaars, afvalleveranciers en veehouders terecht. Volgens de aanklacht vormden de Lieropse varkenshouder Leon K. (60) en twee van zijn bedrijven samen met de overige verdachten een criminele organisatie.

Leon K. exploiteert in Lierop een biovergister. Mest van varkens wordt in de installatie samen met ander organisch afval verwerkt tot biogas. Wat overblijft is industrieel digestaat.

Tonnen

Volgens de officier van justitie hebben de verdachte bedrijven het digestaat illegaal verkocht als meststof, vervoersbewijzen vervalst en gerommeld met de administratie. Als leidinggevende is Leon K. verantwoordelijk, aldus het OM.

Waar de vervuilde mest precies is gebleven, is grotendeels onbekend. De aanklager denkt dat het in totaal met duizenden tonnen op Nederlandse en Duitse akkers is terechtgekomen.

Afval

Dagblad NRC onthulde onlangs al dat zogenoemde mestfabrieken de spil zijn in omvangrijke fraude met afval en subsidies. De fabrieken verwerken vaak illegaal chemisch afval en dat kan tot grote risico’s leiden voor mens en milieu, bleek onder andere uit een vertrouwelijk rapport van opsporingsinstanties en enkele provincies.