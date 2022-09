Weer natuurbrand in Deurne, brandstichting wordt onderzocht

Donderdag woedden er ook al natuurbranden in Deurne, in het bosgebied bij de Raktseweg. Twee branden had de brandweer snel onder controle, voor de derde was meer water nodig. In totaal waren drie bluswagens en twee waterwagens ingezet om de natuurbrand te bestrijden. In de drie gevallen is vermoedelijk sprake van brandstichting.