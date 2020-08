Weer nieuwe wijkwerker in Helenaveen

VIDEO Jeroen uit Handel heeft het syndroom van Down en wil graag daten: ‘Maar ze moet wel aardig zijn’

4 augustus HANDEL - Natuurlijk gaat hij als jonge vent best wel eens op stap. Naar een disco-avond voor mensen met een beperking bijvoorbeeld of met een van zijn broers naar de voetbalkantine in Handel. Maar een vriendin deed Jeroen van den Bosch daar nog niet op. ,,Ik zou heel blij zijn als daar nu verandering in komt.”