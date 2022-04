Weer opstarten vliegbasis De Peel verdeelt omwonenden steeds meer

Gemertse kasteelma­quet­te gaat naar kasteel; ‘De mooiste plek waar het kasteel kan staan’

GEMERT - De maquette van het kasteel in Gemert, die Gemertenaar Harrie van de Wijngaard heeft gemaakt, is binnenkort permanent te zien op het kasteel. De maquette zal worden tentoongesteld in het museum dat in de Donjon wordt ingericht.

15 april