Weer paters in pastorie van Handel

HANDEL - De pastorie in Handel heeft sinds kort drie nieuwe bewoners. Nu paters Martin van Moorsel, Callistus Offor en Candido Sousa Luhuma al enigszins zijn ingeburgerd, is het voor de Handelse bevolking tijd om ze officieel welkom te heten.

Pater Candido (35) komt uit Angola, zijn collega Callistus (41) uit Nigeria. Samen met pater Van Moorsel (79) vormen zij sinds kort een nieuwe kloostercommuniteit van de Congregatie van de Heilige Geest, ook wel Spiritijnen genoemd. De nieuwelingen worden met een speciale Afrikaanse Heilige mis verwelkomd, op 17 maart. ,,We zijn dan wel weg uit het kasteel in Gemert, maar de band met deze gemeente, deze parochie is er altijd gebleven", vertelt Van Moorsel.

Moederhuis

De op Esdonk geboren pater werkte jarenlang in Afrika, maar woonde de afgelopen jaren in het 'moederhuis' van de Nederlandse provincie van de congregatie in Gennep. In Handel gaat hij nu zijn twee jonge collega's begeleiden. Die verblijven beiden ongeveer twee jaar in Nederland, na studies filosofie en theologie in hun thuisland te hebben gevolgd.

Tot hun verhuizing naar Handel woonden de twee Afrikaanse Spiritijnen de meeste tijd in Berg en Dal, waar de congregatie van oudsher is gevestigd. Van daaruit volgden ze lessen Nederlands op de Radboud Universiteit in Nijmegen. ,,Net als Candido kreeg ik op een gegeven moment het verzoek om naar Nederland te gaan", vertelt pater Callistus - die Engels als moedertaal heeft - in heel behoorlijk Nederlands. ,,Je kunt 'nee' zeggen, maar dan wel met een goede reden", vult pater Candido zijn Nigeriaanse huisgenoot aan. ,,Want je hebt natuurlijk wel een gelofte afgelegd." De twee hebben het prima naar hun zin in Nederland. ,,De taal was en is nog steeds een beetje moeilijk", geeft de met de Portugese taal opgegroeide pater Candido eerlijk toe. ,,Maar het verrijkt je ook. Dat vind ik wel mooi."

Met de oprichting van de Handelse communiteit telt de congregatie nu vier actieve gemeenschappen. De andere drie zijn te vinden in Eindhoven (Woensel), Rotterdam-Zuid en Heerenveen.

Los van de komst naar Handel is pater Candido met terugwerkende kracht per 1 februari benoemd tot nieuwe pastor/kapelaan van de parochie H. Willibrordus Gemert-Bakel. Zijn officiële installatie vindt op 7 april plaats.

Met de benoeming loopt het bisdom vooruit op het aanstaande emeritaat van diaken Jos van den Bosch, in juli van dit jaar. Het parochiebestuur is 'zeer verheugd' met de benoeming. Pater Candido blijft in Handel wonen, maar zal binnen de hele parochie actief zijn, naast kapelaan Stefan Schevers, deken (en waarnemend pastoor) Theo Lamers en (tot en met juli) Jos van den Bosch.