Weer pleidooi voor bredere A67 tussen Asten en Geldrop

Nieuw overleg over uitbrei­ding mestverwer­ker Asten

14:09 ASTEN - Kan de mestverwerkinginstallatie van Kovemi in Asten alsnog uitgebreid worden? Vele instanties zijn momenteel met elkaar in overleg om ‘tot een goede oplossing’ te komen voor het bedrijf aan de Dijkstraat. Het antwoord op de gestelde vraag blijft dus nog even onduidelijk.