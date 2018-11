Wéér rommelt het in Peelsamenwerking

Directe aanleiding voor het gemor in Gemert-Bakel is een brief van het dagelijks bestuur van Peelgemeenten, zoals de zorgsamenwerking heet, aan de vijf aangesloten partners. Naast Gemert-Bakel zijn dat Laarbeek, Deurne, Asten en Someren. In die brief vraagt het bestuur om meer geld om de zorgtaken naar behoren uit te kunnen voeren. Het geld is met name bedoeld voor meer vast en tijdelijk personeel.