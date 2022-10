Weer uitstel voor start horecaondernemers Bakels Genot

Concreet betekent dit dat de geplande overname op aanstaande dinsdag 1 november is uitgesteld tot april van het volgend jaar. ,,Uiterlijk tot 1 april", zo valt te lezen in de wekelijke besluitenlijst van het Gemert-Bakelse college van burgemeester en wethouders. Eerder was het nog de bedoeling dat de verkoop op 1 januari van dit jaar zou plaatsvinden.

In de praktijk betekent dit dat de opening van de nieuwe horecagelegenheid in het centrum van het dorp wederom vertraging heeft opgelopen. Bakels Genot is een samenwerkingsverband van de brouwers van Holevoort en ijssalon de Gebroeders. Hun plan is het Fuse-gebouw aan de Dorpsstraat na de overname grondig te verbouwen.

Gevolgen te overzien

Waarom er meer tijd nodig is om de financiering van hun plannen rond te krijgen, is niet duidelijk. De woordvoerder van de onderneming was niet bereikbaar voor commentaar.

De gevolgen voor de Fuse van het uitstel zijn te overzien, zegt woordvoerder Thijs Rutten. ,,In de plannen zoals ze er aanvankelijk lagen, zouden we ook ongeveer tot in april op onze huidige plek kunnen blijven zitten. Deze nieuwe situatie verandert daar weinig aan.”

Meer reuring

Het gemeentebestuur heeft deze zomer, na veel discussie in de gemeenteraad, het Fuse-gebouw verkocht aan Brouwerij Holevoort en de Gebroeders. Idee daarachter is dat een horecaonderneming op de plek van het jongerencentrum voor meer reuring in het centrum van Bakel zal zorgen, met name overdag.

Voor de jongeren en vrijwilligers van Fuse moet daarom een nieuwe plek worden gezocht. Mogelijk kan een uitbouw van het Bakels Genot-pand soelaas bieden. Nader onderzoek moet dat uitwijzen. Is dat niet mogelijk dan wordt er elders in het dorp onderdak gezocht.